Testemunhas de acusação do caso Henry Borel são ouvidas hoje em audiência

Além de Leniel, a Justiça também vai ouvir outras 11 pessoas, entre elas, a babá de Henry, Thayna de Oliveira, duas ex-esposas de Jairinho, a empregada da casa onde o garoto morava com a mãe, o delegado do caso e um inspetor, uma pediatra que deu a notícia da morte do menino ao casal.

Nessa fase serão ouvidas as testemunhas de acusação do caso que tem Monique Medeiros, mãe da vítima, e o ex-vereador Jairinho, padrasto, como réus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.