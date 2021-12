Teste que identifica covid e influenza A e B já é vendido em farmácias

Um novo produto, oferecido em todas as farmácias do país está se popularizando. Trata-se de um teste 3 em 1m, que é capaz de identificar se a pessoa está com o novo coronavírus ou pela influenza A e B. O teste farmacêutico é realizado por meio de uma amostra coletada pelo nariz, pela nasofaringe ou pela orofaringe. Ele identifica a presença de antígenos virais do coronavírus e da influenza, e leva 15 minutos para apresentar os resultados. Segundo Fernanda Alcantara, que é diretora farmacêutica da Clinicar, esse teste 3 em 1 é indicado para três situações bem específicas, como um paciente com sintomas de influenza, pessoas com sintomas de covid entre três a seis dias ou uma pessoa assintomática que teve contato com um doente. Apesar de identificar a presença do coronavírus ou da influenza, o teste 3 em 1 não identifica a carga viral do paciente e nem qual variante dos vírus está presente. Assim, se o resultado for positivo para covid, é importante que a pessoa busque um teste laboratorial para saber se está infectada pela variante Ômicron. E apesar do surto de gripe H3N2, caso o teste resulte em positivo para influenza, a maioria das pessoas não precisa buscar atendimento especializado. Nesses casos, a infectologista Eliana Bicudo recomenda que o paciente realize o tratamento em casa. Para a infectologista, o tratamento da gripe em casa, nos casos mais comuns, é eficaz e evita a superlotação dos centros de saúde. Atualmente, os testes 3 em 1 para identificar coronavírus e as influenzas A e B estão disponíveis em cerca de setecentas farmácias de todo o país. Somente em dezembro, mais de 10 mil testes do tipo foram realizados nesses locais.

