Termina hoje prazo para matrículas para 2º semestre do Sisu

De acordo com a Agência Brasil, são oferecidos 62.365 vagas em instituições públicas de ensino superior por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos que não foram aprovados podem se inscrever na lista de espera também até esta segunda (16).

Termina nesta segunda-feira (16), o prazo para matriculas dos aprovados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

