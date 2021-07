Termina hoje prazo para inscrições em concurso do Banco do Brasil

240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal.

De acordo com o G1, os interessados devem se inscrever pelo site da Cesgranrio até as 23h59 desta quarta e têm valor de R$ 38,00.

O prazo para as inscrições no concurso do Banco do Brasil encerra nesta quarta-feira (28). Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e o Distrito Federal.

