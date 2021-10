Tempestade de areia volta a atingir interior de São Paulo; Vídeos

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse tipo de tempestade é causada por temporais combinados com ventos fortes. Ao entrar em contato com o solo seco em virtude da falta de chuvas, cria uma “parede” de poeira e restos de vegetação que pode alcançar até 10 quilômetros de altura.

