Telegram também passa por instabilidade nesta segunda-feira

De acordo com o DownDetector, as falhas no aplicativo começaram a partir de 12h46, e a instabilidade também na Colômbia, Panamá e Peru.

Usuários no Twitter, que ainda permanece funcionando, estão reclamando que a entrega de mensagens do Telegram está lenta.

Além do WhatsApp, Instagram e Facebook ficarem fora do ar nesta segunda-feira (4), o Telegram também apresentou instabilidade.

