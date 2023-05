Telegram indica novo representante após ordem do STF

advogado Alan Campos Elias Thomaz, que atuava como representante do Telegram no Brasil, deixou de prestar serviços à plataforma na semana passada, após o STF passar a investigar a empresa por postagens próprias contra o Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/2020). A apuração foi aberta em 12 de maio.

O Telegram indicou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o novo representante legal do aplicativo no Brasil.

