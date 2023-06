Técnico de Lana Del Rey depõe à polícia e pede desculpas por chamar brasileiros de 'lixo humano'

Em um post no Instagram, Will chamou os brasileiros de ‘lixo humano”, afirmou que o ‘país não merece música ao vivo” e xingou o Brasil de “buraco de merda”

A polícia ouviu, na noite desse sábado (3), o técnico de som da cantora Lana Del Rey, Will Whitney, que teria protagonizado um episódio público de xenofobia nas redes sociais, depois de ter tido o telefone roubado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

