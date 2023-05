"Te vejo no inferno", diz policial civil em vídeo após matar 4 colegas dentro de delegacia

CONFISSÃO! AUTOR DOS 04 ASSASSINATOS, POLICIAL DOURADO,MOSTRA RAIVA E GRAVA VÍDEO ACUSANDO SUAS VÍTIMAS E AMEAÇANDO ATÉ DELEGADA.

Sem desculpas:Justifica crimes por ter sido transferido para Delegacia de Jijoca e não ter tido apoio para seu trabalho na Delegacia de Camocim. pic.twitter.com/LpecIofKb8 — Donizete Arruda (@donizetearruda7) May 14, 2023

O policial civil Antônio Alves Dourado, que confessou ter matado quatro colegas de farda dentro de uma delegacia na cidade de Camocim, no Ceará, neste domingo (14), fez um vídeo desabafando sobre a suposta motivação da chacina.

A gravação foi feita na frente da casa dele, logo depois que o policial deixou a cena do crime. Nela, Antônio diz que acabou com a vida de sua família e também com a vida dos colegas e pede perdão.

“Perdão a todos. Tentei, procurei, fui humilhado, chacoalhado, transformado como lixo; me perseguiram, inventaram, criaram. E aqui estou, em frente a minha casa, destruído. Destruí minha esposa, destruí meus filhos, esposa e vários filhos de colegas, alguns que mesmo, ruins e péssimos que eram.. Mas a família, esposas e filhos não mereciam, afirma Dourado, no vídeo.

Em outro trecho, ele cita o nome de três, dos quatro colegas que matou e diz que os verá no inferno: “Maldito Adriano, te vejo no inferno, maldito Charles, maldito Neto, vocês são isso. Eu acredito que o diabo foi conivente com a vida de vocês”, diz o homem.

Dourado também cita que foi mudado de delegacia para longe de casa, como forma de humilhação, para cair no esquecimento. “Tu vai pegar ônibus, pegar carona, lá tu vai ser esquecido. E lá eu fiquei por mais de dois anos. Volto a Camocim. Perseguição em cima de perseguição, humilhação em cima de humilhação”, desabafa.

Ele chega a citar outra delegada no vídeo e diz que os colegas mortos os perseguiram e tentavam a todo custo dificultar a vida dele e o desprezar. Após a gravação, o policial se entregou em um quartel da PM e foi flagranteado por homicídios qualificados.