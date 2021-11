TCU vai abrir investigação para apurar irregularidades no Enem

O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar irregularidades no Enem e no Inep, de acordo com a CNN Brasil.

O pedido foi aberto após pedido de deputados. As provas iniciam neste domingo (21).

Ainda segundo a publicação, a apuração será sobre “possíveis irregularidades na organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, especialmente acerca de fragilidade técnica e administrativa relacionadas às interferências na gestão do Instituto.