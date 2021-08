Taxa de transmissão da covid volta a crescer no Brasil

Pesquisas recentes mostram que a taxa de transmissão voltou a crescer no Brasil, segundo a CNN. Atualmente, a taxa no país é de 0,88.

A região centro-oeste é a maior com risco de contaminação, com 1,11. Já a menor é no nordeste com 0,64.

Ainda segundo a publicação, especialistas avaliam que a queda na taxa nacional se deve a um reflexo no avanço da vacinação. Nas próximas semana norte e nordeste devem ter uma estabilidade. No sudeste deve haver uma queda no número de casos.

A tendência no aumento de casos é no centro-oeste e sul.