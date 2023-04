Tadeu Schmidt chora ao vivo após eliminação de Sarah Aline do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt não segurou a emoção e chorou ao vivo após a eliminação de Sarah Aline no BBB 23 (Globo).

A psicóloga deixou a casa no 15º Paredão com 58,2% dos votos e enfrentou Aline Wirley e Bruna Griphao na berlinda.

O apresentador do reality global já havia feito um discurso emocionado quando anunciou que a paulista seria eliminada do BBB 23. Ele exaltou a participação de Sarah e fez uma retrospectiva sobre a entrada dela no reality.

Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas na verdade, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, um sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é. Tadeu Schmidt

"Nas palavras de Angela Davis: 'Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela' e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar, quem sai hoje é você Sarah".