Tadeu ri após brincadeira de Paulo Vieira com sua bunda

"Vocês não me avisaram disso. Ô Paulo, aquela foto estava claramente modificada. É claro que estava. Ai meu Deus do céu", brincou Tadeu.

Ao fim do quadro, o programa deu um zoom na bunda do apresentador, que reagiu, rindo.

No quadro, o humorista exibiu uma foto de Tadeu no Big Day e brincou que ele havia colocado "mais bunda" após o programa.

