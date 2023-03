Tadeu comenta primeiras horas de Domitila e Fred no Quarto Branco do BBB 23

Quem vencer, leva o carro e fica imune na semana. Quem perder, vai direto para o Paredão, sem direito a disputar a Prova Bate e Volta, e ainda terá que ficar preso no quarto até o programa desta quinta-feira (9). A não ser que aperte o botão e desista do programa.

O Quarto Branco foi inaugurado nesta quarta-feira (8). Primeira a acordar na casa, Domitila apertou o botão colocado no jardim sendo mandada direto para a dinâmica. A sister escolheu o líder da semana, Fred Desimpedidos, para acompanhá-la no desafio.

"Dá pra ouvir o ar-condicionado aqui de cada, o barulho da rua, a minha barriga roncando. Olha, Fred e Domitila se mexendo no carro a gente ouve até a mão, o braço passando no encosto. Durante horas. Gente, que agonia", afirmou o apresentador.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt comentou a dinâmica do Quarto Branco envolvendo os participantes Domitila e Fred Desimpedidos no BBB 23 (Globo). Nas redes sociais, o apresentador analisou como os dois estão se saindo após quase 7 horas de prova.

