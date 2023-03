Tadeu anuncia horário da chegada de Dania ao BBB 23; influencer terá missão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na edição ao vivo do BBB 23 do programa que traria a nona eliminação do programa, Tadeu Schmidt deu mais detalhes sobre o intercâmbio do programa com o La Casa de Los Famosos, do México.

A influenciadora Dania entrará ao vivo, às 15h05 desta quarta (15).

Ela também decidirá se o brother que comprou o Poder Curinga da semana terá um voto duplo ou o voto anulado. Contudo, Dania ainda não sabe disso. A influenciadora só será informada de sua missão no domingo.

Assim, Dania terá uma influência direta na formação do 10º Paredão do programa.

A participante do 'La Casa de Los Famosos' chega à casa mais vigiada do Brasil nesta quarta.

Dania chegará com regalias de visita: a mexicana estará automaticamente no grupo VIP ao entrar na casa, e fará Raio-X como os outros brothers. Dania terá uma missão secreta que será importante na formação do 10º Paredão da edição.

Os espectadores do reality também poderão ver o que Key está aprontando no México, que aparecerá durante a edição ao vivo.

Dania é uma influencer mexicana, que tem 31 anos e mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Diferente de Key, ela ainda não foi eliminada do reality que participa.