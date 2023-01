Tabela fica desatualizada e quem recebe 1,5 salário mínimo pagará IR

De acordo com o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física acumula uma defasagem de 148%, a maior da série histórica.

A última atualização da tabela do imposto de renda foi feita em 2015. O conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Adriano Marrocos, defende a revisão, promessa que sempre aparece em campanhas eleitorais.

A falta de atualização da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física vai fazer com que, pela primeira vez, pessoas que recebem um salário mínimo e meio tenham que pagar o tributo. A cobrança vai acontecer porque os governos anteriores não revisaram a tabela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.