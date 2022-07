Susto: homem encontra jaguatirica na cama do filho após deixar janela aberta

Após deixar a janela do quarto do filho aberta, uma jaguatirica foi encontrada dormindo tranquilamente na cama do filho. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (18), em Nioaque (MS), mas apenas divulgado nesta quarta-feira (20). O animal silvestre foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.