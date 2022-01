Suspensão de cruzeiros é prorrogada no Brasil

A suspensão de cruzeiros no Brasil foi prorrogada até 18 de fevereiro, conforme anunciado pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia).



De acordo com a associação, a medida busca analisar a evolução do quadro epidemiológico no país, e também, dar continuidade às discussões necessárias com as autoridades competentes nacionais, estaduais e municipais para a retomada da temporada".



Segundo a Clia, cinco navios da temporada estão fundeados no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, prontos para uma eventual retomada de viagens.



Conforme a associação, para a volta dos cruzeiros é necessário que todos os estados e municípios que recebem as embarcações estejam de acordo com o retorno das operações, para atender aos trâmites e exigências dos rigorosos protocolos de segurança estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



A MSC Cruzeiros esclareceu que já está em contato com os hóspedes e agentes de viagens afetados pela extensão da suspensão, para informar sobre as opções oferecidas. Entre elas:



O passageiro pode remarcar a viagem, sem diferença tarifária e receber crédito a bordo de até US$200, por cabine, ou a carta de crédito no valor pago pelo cruzeiro original e dos pacotes pré-pagos, a ser resgatada até 31 de dezembro e utilizada em um cruzeiro futuro, além de crédito a bordo de até US$/EUR 200, por cabine, ou, a opção de reembolso.