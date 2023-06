Suspeitos de roubarem óculos são perseguidos e atropelados por vítima; vídeo

Homem atropela suspeitos de roubarem óculos em São Paulo pic.twitter.com/FhFCsE2P20 — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) June 13, 2023

O roubo a um óculos terminou com um grave acidente e dois suspeitos do crime feridos. O caso aconteceu no litoral de São Paulo, no último domingo (11).

A Secretaria de Segurança Pública informou que dois homens estavam em uma motocicleta, quando furtaram os óculos e o celular do motorista de um carro.

A vítima passou a persegui-los, e ao entrar na rua Monteiro Lobato, o condutor do carro acabou atropelando os suspeitos, no entanto, colidiu com um carro modelo Fox que estava estacionado.

Um dos suspeitos conseguiu correr, mas o outro ficou agonizando, prensado entre o Fox e a moto usada no crime. Dois homens foram presos.