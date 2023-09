Suspeito mata homem, atira em mulher, tenta fugir e é agredido

A Polícia Militar foi chamada. Ao chegar no endereço indicado, os agentes encontraram as duas vítimas já feridas.

Imagens de uma câmera de segurança da rua mostram o suspeito tentando fugir do local, sendo capturado e agredido. Ele foi ferido com chutes e socos.

O suspeito de matar um homem de 42 anos e atirar em uma mulher de 46 anos tentou fugir após cometer o crime, mas foi agredido pela população. O crime foi registrado no bairro da Vila Margarida, em São Vicente, no litoral de São Paulo. As informaçõe ssão da Folha de S. Paulo.

