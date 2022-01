Suspeito de ter arrastado jovem com corda no pescoço é preso

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de ter arrastado um jovem de 18 anos com uma corda no pescoço, em uma estrada de terra em Alto Paraíso de Goiás. Sete pessoas, entre médicos que atenderam a vítima e testemunhas do caso, já prestaram depoimento na delegacia. A polícia também divulgou um vídeo em que o mesmo suspeito preso aparece ameaçando outra pessoa com uma motosserra ligada. O caso de agressão aconteceu no dia 19 de dezembro. A vítima aparece com uma corda amarrada no pescoço enquanto um homem a puxa e o arrasta na lama. Mesmo pedindo que pare, o agressor continua puxando, enquanto pessoas em volta assistem a cena e até dão risada da situação. “Eu estou horrível, não tenho nem palavras para descrever isso. Eu quero justiça, que ele tenha a punição que ele merece”, disse a vítima em entrevista ao G1. A família do jovem não soube esclarecer sobre o que teria motivado o crime. A delegada Bárbara Buttini informou que o inquérito deve ser concluído dentro de 20 dias, pois, outras pessoas ainda serão ouvidas nas próximas semanas.

