Suspeito de mentir na CPI, Roberto Ferreira Dias paga fiança e é liberado

Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que foi preso nesta quarta-feira (7), por determinação do senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, pagou $ 1,1 mil e foi liberado na noite de hoje.

Segundo o G1, o valor da fiança foi calculado com base na renda do ex-gestor, detido sobre a acusação de mentir à CPI, o que caracteriza perjúrio (violação do juramento de falar a verdade).

Ele deixou a sede da Polícia Legislativa do Senado às 23h, depois de 5 horas detido.