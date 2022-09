Suspeito de matar mulher e esconder corpo diz que achava que ela iria ressuscitar

Durante esclarecimentos na delegacia, o homem confessou o ataque contra a sogra, mas negado ter matado a companheira. Ele teria alegado que ficou no quarto tanto tempo com o corpo na esperança de que a mulher fosse ressuscitar.

No entanto, um mês depois o suspeito invadiu a casa da mãe da vítima e tentou matá-la a facadas. A ex-sogra não morreu e denunciou o caso. A partir daí, foi solicitada a exumação do corpo de Nazareth, para saber se ela, na verdade, foi sufocada até a morte por ele.

