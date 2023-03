Suspeito de matar delegado de Rondônia é preso em Manaus

De acordo com a Polícia Militar, Meyson estava armado em um clube de futebol quando a prisão ocorreu. Outras duas armas foram encontradas no carro e na casa do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já tinha sido preso por envolvimento na morte do delegado, mas foi liberado pela Justiça e aguardava os desdobramentos do caso em liberdade.

Manaus/AM - Meyson Vitoriano Auzier, de 36 anos, foi preso com armas e drogas durante uma operação da Polícia Civil e Militar na Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de participar da morte do delegado José Valney Calixto de Oliveira, em julho de 2021, em uma casa de eventos de Porto Velho, Rondônia.

