Suspeito de assédio é agredido e arrastado por mulheres até batalhão da PM; vídeo

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra passageiras em um ônibus em São Paulo agredindo com socos e chutes um homem que teria assediado sexualmente mulheres no veículo. O episódio ocorreu no sábado (29), no cruzamento entre as avenidas Sen. Teotônio Vilela e Atlântica.

As imagens começam com uma passageira indignada ameaçando chamar a polícia e desferindo chutes contra o homem. Quando um outro passageiro tenta intervir, ela responde: "É ser humano, mas é pilantra, fazer isso com uma mulher. E se estupra uma filha sua? Vai defender um pilantra desse? 'Nós é mulher', 'nós passa por isso todos os dias'".

Em outro momento do vídeo, a mesma mulher continua agredindo o suspeito com chutes, enquanto ele chora, e também recebe socos de outra passageira.

Ao final da gravação, as duas passageiras arrastam o homem pelo chão, conduzindo-o até o 27º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública emitiu uma nota informando que as três mulheres que conduziram o homem até o batalhão foram orientadas a registrar o incidente em uma delegacia local. Os policiais se disponibilizaram para acompanhá-las, mas elas teriam declinado a oferta, alegando "compromissos pessoais". Todos os envolvidos foram liberados.

Por sua vez, a SPTrans, responsável pelos ônibus da cidade de São Paulo, repudiou veementemente qualquer tipo de assédio e abuso no transporte público. O motorista do ônibus seguiu o protocolo estabelecido pela empresa, levando os passageiros até o batalhão policial para garantir a devida apuração dos fatos. A ocorrência chamou a atenção para a necessidade contínua de combate ao assédio sexual e respeito dentro dos meios de transporte público.