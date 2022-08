Suspeito de assassinato de menina Bárbara é achado morto em MG

A mãe da menina pediu Justiça durante uma manifestação organizada por moradores do bairro Pedra Branca, onde o corpo da vítima, de 10 anos, foi localizado. Segundo um perito da polícia entrevistado pela TV Globo, uma corda foi achada próxima do corpo da garota.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram Bárbara deixando o estabelecimento, com o saco de pão na mão. Outras imagens registraram a menina correndo por ruas da região.

Bárbara desapareceu no domingo (31), após sair de casa para comprar pão para a família, no bairro Mantiqueira. O caminho entre a casa da família e a padaria, no limite entre a capital mineira e a cidade de Ribeirão das Neves, tinha cerca de 250 metros.

"A Polícia Civil de Minas Gerais esclarece que as investigações relativas ao homicídio da criança seguem paralelamente, com análise de imagens de circuitos de segurança, depoimentos e exames periciais", explicou em nota.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de envolvimento no assassinato de Bárbara Vitória, encontrada na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3). A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que se identificou como vizinha da casa em que o corpo foi localizado, no bairro Cachoeirinha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.