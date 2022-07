Suspeito de assaltar casa de ex-prefeito com máscara do pânico morre a tiros

A polícia foi então cumprir mandado de busca na casa de um dos suspeitos do roubo. Em nota, a PM diz que "os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo" pelo suspeito e que "houve troca de tiros".

Um homem que não teve a identidade revelada, e que usava máscara do filme pânico, foi morto no domingo (17), após ter assaltado a casa de Raimundo Nonato Pereira, ex-prefeito de Inhangapi, no Pará.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.