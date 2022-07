Suspeito confessa que mandou matar família para vender bens e quitar dívida com agiota

Thallys Emanoel Medeiros da Cunha, 23, foi preso após confessar à polícia que teria mandado matar a própria família para poder vender os bens e usar o valor para quitar dívidas com agiotas. Mãe, pai e irmã do suspeito foram mortos no último domingo (17) em Carpina, na Zona Norte da Mata Norte pernambucana.

Manoel Ferreira da Cunha, 49, Marcilene Maria Medeiros da Cunha, 56, e Thaynara Emanuelly Medeiros da Cunha, 18, foram encontrados mortos dentro de um carro em uma estrada vicinal do Engenho Alcaparra, com marcas de facadas e golpes de marreta.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, Thallys confessou que teria contratado uma pessoa para simular um assalto na casa da família, no bairro Cajá. O homem pretendia vender os bens dos pais para conseguir quitar a dívida que tinha com um agiota, no valor de R$ 2,4 mil.

No dia do crime, o assassino contratado chegou no local com outros quatro criminosos que ajudaram a renderam a família. Um deles levou o pai para o quarto da casa, mas a vítima acabou morta com marretadas na cabeça e facadas pelo corpo após tentar reagir.

Já a mãe e a irmã de Thallys foram mortas na garagem da casa. Posteriormente, os criminosos colocaram os corpos dentro de um carro e os levaram até o engenho em Nazaré da Mata onde o veículo foi incendiado.

A defesa de Thallys alegou que ele não tinha a intenção de matar a família. O caso segue sendo investigado.