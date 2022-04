Suspeita de salmonela faz Anvisa aumentar lista de chocolates da Kinder proibidos no Brasil

A Anvisa recomenda que o consumidor verifique se o produto foi fabricado na Bélgica, caso a procedência seja confirmada, é necessário entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. A empresa declarou que não comercializa o produto no Brasil, mas que tomou conhecimento de uma empresa que comercializou de forma independente os chocolates e vai fazer o recolhimento dos produtos.

Após suspeita de contaminação por salmonela, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ampliou lista de chocolates Kinder proibidos no Brasil. A linha Kinder Choco-Bons fabricados na Bélgica por suspeitas de contaminação por salmonela. No último dia 20 de abril, uma medida proibiu a venda de chocolates brancos, mas Anvisa aumentou a lista de restrições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.