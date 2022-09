Suspeita de participar da morte de ganhador da Mega-Sena é presa

Nesse sábado (17), um homem de 48 anos, identificado como Rogério Spínola já tinha sido detido. A polícia acredita que ao menos quatro pessoas participaram do homicídio que foi marcado pela crueldade com que Jonas foi torturado e morto.

A polícia prendeu na manhã de hoje (18), uma mulher de 24 anos suspeita de participar do assassinato do ganhador da Mega Sena, Jonas Lucas Alves Dias, 55, no município em Hortolândia, no interior de São Paulo.

