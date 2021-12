Surto de coceira em Pernambuco é desvendado por médicos

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) confirmou por meio de nota técnica, o que ocasionou o surto de coceiras que foram registradas em pelo menos 21 cidades de Pernambuco. Assinada pelos médicos Cláudia Ferraz e Vidal Haddad, a nota informou que uma espécie de mariposa é responsável por causar as dermatites na população. Nas investigações, ficou comprovada, por meio de imagens feitas em microscópio, a existência de cerdas liberadas pelas mariposas do gênero Hylesia na pele de pacientes. Essas mariposas do gênero Hylesia se reproduzem nesta época do ano, elas penetram em ambientes domésticos e ao se debaterem contra focos de luz, liberam cerdas corporais minúsculas que penetram profundamente na pele humana. De acordo com a nota, essas cerdas podem ficar por dias e até semanas na pele, causando essas coceiras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.