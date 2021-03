Surfista morre aos 22 anos após ser atingida por raio durante treino

Nas redes sociais, o presidente do Instituto Nacional de Esportes de El Salvador, Yamil Bukele, lamentou o ocorrido: "Estamos muito tristes com esta morte".

A surfista Katherine Diaz, de 22 anos, uma das promessas do esporte, morreu nesta sexta-feira (19) após ser atingida por um raio durante um treinamento na praia de El Tunco, no Oceano Pacífico.

