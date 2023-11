Suposta fã do RBD é presa com 2kg de crack

Uma mulher, de 28 anos, foi presa com 2 kg de crack em um ônibus, na segunda-feira (13). A suspeita informou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que voltava de um show do grupo mexicano RBD, que está em turnê no Brasil.

A PRF abordou o ônibus na BR-381, que saía de São Paulo a caminho da Bahia. A mulher estava com a droga escondida na camisa de moletom.

Ela alegou que voltava do show em São Paulo, mas os agentes desconfiaram já que a mulher não sabia informar onde exatamente foi o evento, nem sobre o valor do ingresso, além de não ter nenhuma foto ou vídeo da apresentação no celular dela.

A polícia também constatou que a suspeita possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas em Minas Gerais.

A suposta fã do RBD foi presa em flagrante por tráfico de drogas.