Supervisor de empresa é preso por tocar na bunda de 9 funcionárias

Ainda segundo a polícia, as vítimas relatam o supervisor tocava em suas nádegas e nas pernas, e uma relatou ainda que teve o corpo pressionado pelo corpo do homem em um dos abusos.

De acordo com o delegado, a adolescente não foi efetivada após o período de experiência por não ter aceitado os abusos. As vítimas alegam que outras colegas foram demitidas ao questionarem o assédio.

