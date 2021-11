'Superbebê' surpreende ao nascer com 7 quilos; Menina não coube na incubadora

Considerada uma 'superbebê', Estefany surpreendeu pais e médicos ao nascer com 7,038 quilos e 61 centímetros. A bebê não coube na incubadora e precisou ser acomodada em um berço aquecido. Ela nasceu no dia 15 deste mês, no hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Belém.



Estefany é filha de um casal de agricultores Francilene do Espírito Santo Araújo e Paulo César Santana Evangelista, moradores de Igarapé Mocoonzinho. De acordo com a Santa Casa de Misericórdia, essa é a primeira filha de Francilene, que nasceu de 9 meses em um parto cesárea.



A criança deve ficar em observação na UCI e sem previsão de alta devido ao peso, por ser um bebê muito grande ela corre o risco de hipoglicemia. O pai relatou que outra preocupação são as roupas da menina, pois, a maioria não coube, tendo que fazer um novo enxoval que se adeque ao tamanho dela.



A médica pediatra neonatologista da Fundação Santa Casa, Olívia Mota, explicou que o peso da bebê pode ter acontecido pela diabetes gestacional desenvolvida pela mãe. "As mães que têm diabetes gestacional dão à luz a crianças muito grandes, normalmente são bebês maiores que quatro quilos", disse.