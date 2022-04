Sucuri gigante é morta após atacar cachorro que brincava com criança

Moradores contaram para as autoridades ambientais que só mataram o animal porque uma criança estava brincando com seu cachorro de estimação, quando a cobra apareceu e o atacou o cão.

Uma sucuri de mais de 5 metros foi morta a tiros e terçadadas após ter matado um cachorro que brincava com seu dono, no município de Tracuateua, no nordeste do Pará.

