Sucuri de mais de 2 metros é flagrada 'tomando sol' em lago; Veja foto

Essa foi a primeira vez que consegui filmar ela. Mas ela sempre aparece nesse ponto para tomar sol. As pessoas ficam encantadas admirando-a", contou o funcionário do hotel e responsável pelo registro Victor Ramalho ao G1.

Uma sucuri de cerca de 2,5 metros foi flagrada tomando sol em um lago de um hotel no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

