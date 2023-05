Sucuri dá mata-leão em Jacaré e embate tem desfecho inusitado; video mostra o duelo

Sucuri sufoca jacaré com mata-leão pic.twitter.com/nP9fZNU3vt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 13, 2023

O duelo impressionante entre uma sucuri e um jacaré foi flagrado por fotógrafo em Porto Jofre, no Mato Grosso. A serpente se enrolou ao redor do corpo do outro predador para sufocá-lo até a morte.

O fotógrafo Branco Arruda fez o registrou e divulgou no Instagram, onde é possível ver a sucuri estrangulando o adversário para obstruir os fluxos sanguíneos e o oxigênio.

Mesmo o jacaré sendo bem maior que a cobra, ela não desiste da sua caça. “Cobras deslocam as mandíbulas, tem todo um processo fisiológico adaptado ao longo do processo evolutivo, que permite engolir animais maiores do que a própria cabeça”, disse o biólogo José Milton Longo ao site ND+.