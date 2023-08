STF retoma nesta quinta julgamento para descriminalização do porte de drogas

No caso concreto que originou essa análise, a defesa de um indivíduo condenado busca a eliminação do porte de maconha para uso próprio como delito. O acusado foi detido com três gramas de maconha.

No decurso dessa deliberação, o STF deverá determinar se a Corte pode efetivar a descriminalização, se essa medida se aplicará a todas as categorias de substâncias entorpecentes ou apenas à maconha, além de estipular a quantidade necessária para caracterizar o consumo pessoal.

A análise foi interrompida no dia 2 de agosto, quando se formou um placar de 4 votos a 0 a favor da descriminalização somente do porte de maconha para uso individual.

