STF proíbe Daniel Silveira de conceder entrevistas sem autorização judicial

Preso por incitar ataques contra ministros e a volta do AI - 5, Silveira foi solto no último dia 9, sob uma série de medidas cautelares, entre elas, a proibição de usar as redes sociais ou qualquer plataforma, ainda que por meio de terceiros.

"Determino a imposição de nova medida cautelar, em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial", determinou.

