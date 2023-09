STF mantém quebra de sigilos de sócios da 123 Milhas

A 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial após deixar seus clientes sem passagens aéreas. A empresa alega que essa medida visa ao "cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores".

Segundo a Agência Brasil, a quebra de sigilo foi originalmente determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados. A investigação teve início após a 123 Milhas anunciar, no mês passado, a suspensão da emissão de passagens para clientes com embarque previsto entre setembro e dezembro deste ano.

