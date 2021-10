STF julga hoje depoimento presencial de Bolsonaro à PF

De acordo com o UOL, o caso foi denunciado pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro e a investigação corre desde abril do ano passado. Moro afirmou que o presidente "pediu" a ele o controle da superintendência da PF no Rio de Janeiro, que tem apurações que esbarram no presidente e em sua família. Bolsonaro nega as acusações.

