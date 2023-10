STF inicia julgamento sobre separação de bens em casamento de maiores de 70 anos

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nessa quarta-feira (18), a experiência de nova metodologia que divide os julgamentos de casos relevantes em duas partes. Na primeira, o Plenário apenas ouve o relatório e as sustentações orais das partes envolvidas e de terceiros admitidos no processo, para, em sessão posterior a ser marcada, os votos sejam proferidos. Leia mais em Amazonas Direito.

