STF inicia julgamento de mais 250 envolvidos nos atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, votou a favor do recebimento das denúncias. Ao todo, 1,3 mil denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Caso se tornem réus, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e incitação ao crime.

