STF decide que Roger Abdemassih seja transferido para hospital penitenciário

"Deste modo, considerados o quadro clínico descrito pela defesa, devidamente atestado em laudo assinado por médico servidor do Estado de São Paulo, e a alegada situação econômica do paciente, de que, em razão da “[...] inatividade profissional desde 2009, não aufere proventos de quaisquer fontes”, forçoso concluir pela necessidade de sua internação em hospital penitenciário", diz trecho da decisão.

Lewandowski explica que diante do quadro de saúde e da falta de recursos financeiros do ex-médico, que não trabalha desde 2009, o melhor para ele seria a transferência para o hospital universitário, que garantirá todo o tratamento que ele precisa.

A decisão partiu do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) e é uma resposta a um pedido da defesa de Roger, que tenta conseguir que o médico passe para a prisão domiciliar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.