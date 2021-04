STF decide contra liberação de cultos e missas durante a pandemia

Com um placar de 9 a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira (7) contra a liberação dos cultos e missas presenciais durante a pandemia da Covid-19. Com a votação, o STF derruba a decisão do ministro Kassio Nunes, que havia vetado que governadores e prefeitos proibissem os eventos religiosos, sob a justificativa de que o ato seria inconstitucional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.