STF condena ex-senador Valdir Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-senador Valdir Raupp foi condenado a 7 anos e 6 meses em regime semiaberto por corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, ele terá de pagar uma multa de 225 salários mínimos em valores de 2010, quando os crimes ocorreram, totalizando R$ 114,7 mil. A decisão é da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e cabe recursos.

De acordo com o IG, o senador foi alvo da Operação Lava Jato ao ser acusado de receber uma doação eleitoral de R$ 500 mil em 2010 para ajudar a manter o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa no cargo. Os recursos desviados da estatal foram repassados pela empreiteira Queiroz Galvão, que mantinha contratos com a Petrobras.