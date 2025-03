STF altera regras para responsabilização da imprensa em entrevistas

A decisão do STF foi tomada no julgamento de uma ação movida pelo ex-deputado federal Ricardo Zarattini Filho contra o jornal Diário de Pernambuco. A ação se baseia em uma reportagem de 1995, na qual o político Wandenkolk Wanderley acusou Zarattini, já falecido, de envolvimento em um atentado a bomba em 1966.

Remoção de Conteúdo: Veículos de imprensa são obrigados a remover de suas plataformas digitais entrevistas com declarações falsas, seja por iniciativa própria ou mediante notificação da vítima. Essa regra se estende à reprodução de reportagens com acusações falsas em redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.