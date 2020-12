STF adia julgamento sobre plano de vacinação no Brasil

O julgamento de uma ação que discute se o governo deve apresentar um plano de vacinação contra a Covid-19 foi interrompido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A ação era analisada no plenário virtual.

Segundo um site de notícias do Globo, outra ação que também foi adiada, questiona o ato do presidente Jair Bolsonaro de ter desautorizado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação a possível compra da vacina Coronavac.

Os adiamentos ocorreram por um pedido de destaque do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, horas depois de iniciada a análise do tema. Com o pedido, o caso pode ser trazido ao julgamento em plenário por videoconferência.