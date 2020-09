STF absolve homem que confessou ter tentado matar ex-mulher a facadas

Um homem que confessou ter tentado matar a ex a facadas em maio de 2016 em Nova Era, no Vale do Aço, foi absolvido nesta terça-feira (29), pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A motivação do crime foi uma suspeita de traição. Ela sobreviveu ao ataque.

Segundo o Estado de Minas Gerais, o caso foi julgado em 2017 e, na época, os jurados aceitaram, por unanimidade, que o ataque estava amparado na "legítima defesa da honra". O STF, por consequência, manteve esse entendimento.

O caso já havia sido levado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), bem como ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que haviam entendido que a absolvição contrariava as provas reunidas no processo e deliberaram pela realização de um novo júri.

Agora, com a decisão do STF, não deverá ocorrer.